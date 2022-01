Rouen : la suppression de deux arrêts de bus sur le T1 créé la polémique

Depuis le lundi 29 août 2016, les arrêts Teor Saint-Hilaire et Boulingrin, sur la ligne T1 à Rouen (Seine-Maritime), situés après l'arrêt du CHU, sont supprimés, sur décision de la Métropole.

"Le Teor est englué dans la circulation"

Son président Frédéric Sanchez justifie cette décision : "Nous avons fait le constat que lorsqu'une ligne Teor est dans la circulation et pas en site propre, elle ne fonctionne pas. C'est ce qui se passe pour le T1 du CHU au Boulingrin. Le Teor est englué dans la circulation automobile et cela exaspère nos usagers".

Surtout, selon l'élu, les 600 usagers qui empruntent chaque jour ce tronçon "perdraient leur temps. Ils ignorent qu'ils iraient plus vite s'ils s'y prenaient autrement, compte tenu des embouteillages". L'élu souligne enfin que la suppression de ces deux arrêts et le gain de temps qui en déocule permettra au T1 d'effectuer 25 rotations supplémentaires et de prendre en charge la fréquentation massive de la ligne aux heures de pointe sur le campus de Mont-Saint-Aignan.

"Dans le quartier Jouvenet, le Teor est indispensable !"

Mais les usagers de ce tronçon, eux, voient rouge. Une pétition en ligne a vu le jour et a recueilli plus de 430 signatures. Annick Châtaigner, une habitante du quartier Jouvenet, à côté du Boulingrin, regrette cette suppression : "Pour ce quartier, le Teor et le métro sont indispensables. Quand mon mari a été longtemps hospitalisé, je prenais le T1. Quand je dois aller faire des radios à la clinique Saint-Hilaire, je prends aussi le T1".

Même son de cloche chez Michel Bideaux, un autre habitant du quartier : "Je le prenais régulièrement pour aller à la Préfecture, aux Docks76. Ceux qui veulent se rendre à Saint-Hilaire ou à l'hôpital, ils doivent maintenant prendre le métro jusqu'au Théâtre des Arts avant de reprendre le T1 alors qu'on est à deux minutes en bus !" Les riverains se sont également prêtés à quelques calculs : selon eux, pour aller du CHU à Boulingrin, il faudrait désormais 21 minutes contre 3 auparavant, et, pour rallier Boulingrin depuis Saint-Hilaire, il en faudrait 23 contre 2 jusqu'ici. Et ce malgré les ralentissements occasionnés par la circulation du T1 en pleine circulation.

Une décision annoncée "en catimini"

S'ils contestent la décision sur le fond, les riverains regrettent aussi la forme : "On l'a annoncé l'été, en catimini, pendant que les gens étaient en vacances", regrette Michel Bideaux. "On a été prévenu une semaine avant alors que on aurait dû l'être au moins avant l'été", s'indigne un habitant qui prenait cette portion du T1 chaque jour pour aller au travail place Saint-Marc.

Opposition et écologistes demandent le rétablissement du tronçon

Des élus locaux surfent aussi sur ce mécontentement des habitants. Robert Picard, conseiller municipal UDI d'opposition à la mairie de Rouen, regrette que cette décision "prive de nombreux usagers d'une utile correspondance avec le Métro, le F2, les lignes 22 et 40". Lui aussi dénonce la méthode employée par la Métropole, qu'il juge "inqualifiable". Et de conclure : "Il y a urgence à rétablir le tronçon Boulingrin-CHU".

Le groupe écologiste "Décidons Rouen" à la mairie de la ville demande lui aussi "le rétablissement de ces deux arrêts jusqu'à la mise en service de la ligne T4 (prévue fin 2018) qui assurera cette liaison. Et pour rendre cette portion de ligne attractive et éviter les retards, une voie réservée aux bus sur les boulevards entre la place Saint Hilaire et la place du Boulingrin doit être mise en place".

Frédéric Sanchez, lui, n'évoque aucun rétablissement du tronçon et renvoie les usagers à la fin 2018 et la mise en place de la T4, qui permettra de relier le CHU au Boulingrin en site propre.

