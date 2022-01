« Arthur est très sociable. Et surtout, il a une énergie qui transporte. En le regardant, on se dit que si chacun, en prenant du plaisir, pouvait donner du plaisir en retour, tout le monde y gagnerait. » , explique sa maman au journal La Voix du Nord.



Le petit garçon a toujours été dans l'observation. Un jour, en se promenant, il remarque un homme allongé par terre, dehors, sur un carton... pour lui c'est un choc. Il cherche auprès de ses parents à savoir à tout prix comment ces gens en sont arrivés là. Il veut alors leur venir en aide.



Après avoir donné quelques pièces, le jeune garçon remarque que ce n'est pas ce petit geste, aussi symbolique soit-il, qui arrangera les choses. Sa maman lui a alors soufflé cette idée : peindre des dessins, et revendre ensuite ses oeuvres pour récolter de l'argent et redistribuer les bénéfice sous forme de repas.



Dès lors, le petit garçon a trouvé sa passion, et sa motivation. Il n'a eu de cesse de peindre, parfois de manière « frénétique » comme l'explique sa maman. Une fois les toiles vendues auprès des copains et des proches, il est à chaque fois impatient d'aller, avec sa boite en métal pleine de monnaie sous le coude, acheter des sandwichs. Arthur se garde pour lui juste ce qu'il faut, pour racheter de la peinture et des pinceaux.



« En tant que parents, on est vigilants, on essaie de le protéger mais on le laisse vivre les expériences qu’il choisit » témoigne Peggy, sa maman.