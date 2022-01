Calvados. Il "achetait" chèques et pièces d'identité sur internet

Le jeudi 19 décembre 2013, au centre commercial Carrefour de Mondeville, au sud de Caen (Calvados) un homme ayant fait son plein d'essence s’apprête à régler avec un chèque. Ors, celui-ci s’avère contrefait. Il a été jugé le jeudi 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour usage de chèques contrefaits émis en novembre et décembre 2013.

"Galère financière"

A la barre, le prévenu explique qu'à l'époque, il était en "galère financière". "J'allais souvent sur un forum "spécial" sur le web. On y parlait beaucoup informatique. Un jour on m'a proposé un plan pour me remettre pécuniairement et bien "repartir" par la suite."

"Projet zéro"

"Ça s'appelait le "projet zéro". On m'a envoyé une quinzaine de chèques à mon nom et a celui d'un certain John L. ainsi qu'une carte d'identité à son nom à lui. J'ai payé 6 euros le document." Il explique qu'ainsi, il a pu se fournir en téléviseurs, consoles de jeux dans des grandes surfaces (valeur estimée 2530 euros) qu'il revendait ensuite sur le Bon coin. Il reconnaît également avoir acquis du matériel via internet.

"Magie d'internet"

"En somme, constate la présidente, vous tapez : comment se faire de l'argent facilement ? Et on vous répond ! C'est la magie d'internet !" La procureur parle de spirale et pense qu'il aurait continué si on ne l'avait pas arrêté. Elle requiert un an de prison avec sursis. C'est à 8 mois avec sursis qu'il se voit condamné assortis de 24 mois de mise à l'épreuve ainsi qu'à l'obligation de dédommager les victimes. "Je vous ai occasionné du travail" s'excuse t-il. "Mais c'est le nôtre" lui rétorque la présidente.