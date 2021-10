Ifs. Près de Caen, prévenir les familles de l'utilisation des réseaux sociaux des enfants

"Nous sommes partis d'un constat: nos jeunes ne communiquent plus même lorsqu'ils sont dans la même pièce, ils ont les yeux rivés sur leurs téléphones", explique François Rouxel, directeur enfance-jeunesse à la Ville d'Ifs (Calvados). Toute l'année, il s'occupe de jeunes entre 9 et 17 ans et constate qu'il y a une méconnaissance "des droits, des devoirs et des obligations lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux".

Un fossé générationnel

Ainsi, la soirée de débat du vendredi 24 mars 2017 sera, en premier lieu, à destination des parents. "Il y a un véritable fossé entre ce qu'ils savent de ces réseaux et ce que leurs enfants veulent leur dire", précise Laurent Quellier, maire adjoint en charge de la Jeunesse et des Sports. "L'idée est de sensibiliser les parents à tous les nouveaux réseaux sociaux qui se créent et les dérives qui peuvent arriver".

Photos diffusées et rediffusées sans accord, discussion avec des inconnus ou encore harcèlement, les interdits sont nombreux et encore trop méconnus.

D'autres réunions et ateliers auront lieu par la suite, notamment au moment des vacances d'avril, pour sensibiliser les 9-13 ans et les 14-17 ans aux utilisations d'internet.

Pratique. Vendredi 24 mars de 19h à 21h à la salle des Sports Jules Vernes d'Ifs. Gratuit.