Football (national) : l'US Avranches gagne 3 buts à 2 à Béziers

L'US Avranches (Manche) était en déplacement à Béziers (Hérault) à l'occasion de la quatrième journée de National, vendredi 26 août 2016. Victoire pour les Normands trois à deux.

Troisièmes au classement

Les buts ont été marqués à la 18e minute par Pierre Lavenant puis à la 82e minute par Christopher Mayulu et, six minutes plus tard, par Florian Le Joncour.

L'US Avranches est actuellement troisième du classement de national.

La saison dernière, le club s'était incliné à Béziers.

