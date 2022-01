Le tour de Normandie en 80 toiles : le défi d'Allan

Mardi 23 août 2016, par une après-midi très chaude, nous avons rencontré Allan. L'artiste peintre, domicilié à Villedieu-les-Poëles, parcourt les routes de Normandie pour réaliser son projet "Le Tour de Normandie en 80 Toiles".

Un immense sourire et des rêves

Allan, c'est d'abord la rencontre d'un grand rêveur. L'oeil est pétillant et l'échange généreux. Il débarque avec son camion de travail aux couleurs de son dernier projet. Le franco-anglais a pris la route au début du mois de juillet et pour un an. Il va silloner la Normandie en 80 lieux pour réaliser 80 oeuvres originales.

Un reportage en peinture

Allan défend son art avec passion. Son art, il le maitrise parfaitement. Le geste et la techniques sont intégrés depuis longtemps. Son curriculum vitae en dit long. Sa collection de premiers prix de peinture mérités croise ses centaines d'exposition.

Le nouveau projet d'Allan est ambitieux : rassembler en un seul livre, 80 toiles réalisées sur les routes de Normandie pendant un an. Et tout ça pour affirmer haut et fort qu'il y a "des artistes vivants" !

Un livre de collection

Le financement du projet "Le Tour de Normandie en 80 Toiles" repose essentiellement sur la pré-vente du beau livre qui sortira pour noël 2017. Un ouvrage "sans mots" composé des reproductions des 80 peintures originales réalisées par Allan sur les routes de Normandie.