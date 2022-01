Manche : Le Festival des Voiles de Travail commence aujourd'hui à Granville

Durant 5 jours, de nombreux bateaux sont à quai pour être visités et peuvent aussi vous emmener en balade lors de créneaux horaires réservés. Des conférences ainsi que des films et expositions permettent d'en savoir plus sur leur histoire.

Un village est dressé pour l'occasion où vous avez accès à plusieurs ateliers ou dégustations de produits de la mer pêchés directement par les producteurs locaux.

L'entrée est gratuite.

Programme du Festival des Voiles de Travail

Ecoutez, Didier Leguelinel, l'organisateur du Festival, nous parler de cette édition 2016 :