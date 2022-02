Granville : Festival des Voiles de Travail

Le Festival des Voiles de Travail a attiré l’an passé plus de 50 000 visiteurs. Fête nautique bien sûr comme ses homologues plus anciennes mais aussi, et surtout, un festival pédagogique destiné à permettre au grand public de bien prendre conscience de l’importance économique et culturelle de tout ce passé nautique autour duquel s’est structurée la vie de nos régions côtières. Le caractère original de cette manifestation marie activités en mer, animations dans le port et manifestations à terre, et donne une vision complète de ce que furent les voiliers de travail.



Ecoutez, Didier Leguelinel, conseiller communautaire au sein de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer.

