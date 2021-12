Sports. Football : Caen (Ligue 1) s'incline, Avranches (National) bat un favori

Football

Le Stade Malherbe de Caen (Calvados) s'est incliné logiquement face à l'Olympique Lyonnais (Rhône), le leader, 2 à 0 par un doublé d' Alexandre Lacazette, en ouverture de la seconde journée de Ligue 1.

Caen est 8e au classement, en attendant les autres rencontres ce week-end.

En Ligue 2, Le Havre (Seine-Maritime) s'incline 3 à 1 face à Troyes (Aube), défaite également de Laval (Mayenne) 1 à 0 face au Gazelec Ajaccio (Corse du Sud). Le Havre est 6e, Laval, 16e. Victorieux à domicile 3 à 2 face à Valenciennes (Nord), Brest (Finistère) reste leader.

En National, l'US Avranches (Manche) s'est offert l'un des favoris en battant à domicile, Marseille-Consolat (Bouches-du-Rhône) 2 à 0 après avoir la semaine dernière fait tomber le Paris FC. Avranches, 4e, reste invaincu au terme de la 3e journée.

Handball

Première sortie à domicile pour la JS Cherbourg (Manche) en Proligue, avec une victoire 34 à 21 face à Vernon (Eure), club de Nationale 1.

Course à pied

C'est l'un des événements sportifs de cette fin d'été, la 35e édition de l'Enduro des sables à Agon-Coutainville (Manche) se tient ce samedi 20 août 2016.

1 800 coureurs sont attendus pour braver l'estran, pour une course plus ouverte. Le nombre d'athlètes professionnels a été limité à 5 par catégories, l'année dernière c'est l'Ethiopien Tura Kumbi Béchéré qui avait remporté l'épreuve, "qui reste familiale et amicale", insiste Roger Fournier, coordinateur de l'évènement et maire adjoint aux sports d' Agon-Coutainville :

La première course des enfants partira ce samedi 20 août 2016, à 14h15 depuis la cale du centre. À 15h15, pour les courses adultes.

Et cette année, le parcours a été sécurisé, une obligation face au climat actuel, avec la fermeture des rues qui donnent sur le circuit.