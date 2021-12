Tournoi U17 Mahmoud Tiarci : le FC Rouen s'impose, QRM s'incline

Le tournoi de football U17 Mahmoud Tiarci est lancé. La compétition, qui réunit les meilleurs jeunes de France, a débuté jeudi 18 août 2016 au stade Lozai, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Et c'est le FC Rouen qui a ouvert le bal face aux jeunes pousses de l'Olympique de Marseille, coachées par l'ancien professionnel Pancho Abardonado (OM, Nice, Valenciennes...).

Les Normands ont remporté le match grâce à un but en première mi-temps, inscrit suite à un débordement sur l'aile et un centre à ras-de-terre sur lequel le buteur n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Victoire impérative pour QRM

Quevilly Rouen Métropole n'a pas connu la même réussite. Face au SM Caen, les joueurs de l'agglo rouennaise n'ont rien pu faire. Leurs voisins bas-normands se sont imposés 2-0. QRM rejoue ce jeudi 18 août face à Auxerre à 18h30. Une victoire est impérative si l'équipe veut avoir une chance de se qualifier pour le tableau final. Le FC Rouen peut quant à lui valider son ticket pour la suite du tournoi face à Nancy.

La finale du tournoi aura lieu samedi 20 août 2016 à 15h30.

