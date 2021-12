Avec un piste de moto cross retravaillée, plus technique pour les pilotes, et visible entièrement par les spectateurs, le spectacle sera au rendez vous lors de cette étape des championnats de France Jeunes espoirs et vétérans de la discipline.



Dimanche 21 août, les pilotes n'attendront plus que vos encouragements. Les présentations par Gérard Charrault, président du Team Normandie Challenge One, l'organisateur.







Les frères Aubin, Pierre Goupillon et Julien Duhamel en « wild card »



A noter, la présence d’Arnaud Aubin et de son frère Nicolas, respectivement 4ème du Championnat de France « Elite » MX2 et 7 ème du MX1. Pierre Goupillon, Vice-Champion de France junior et 3ème du Championnat d’Europe 125 sera aussi de la partie, tout comme Julien Duhamel, 6ème du Championnat de France junior.









Nicolas Aubin - © MX July - Moto Cross Gorges

Nicolas Aubin - © MX July - Moto Cross Gorges





INFOS Pratiques :



Piste visible à 100%

Prix des Entrées : 10 € avec une consommation offerte / Gratuit pour les moins de 16 ans

Restauration sur place

Début des essais 8h15

Première Course 11 Heures



La route pour vous conduire au circuit de Gorges est fléché, sur la route entre Périers et Saint-Jores



CONTACT / Gérard Charrault

Tel : 0618966086

Mail : gerardcharrault@gmail.com