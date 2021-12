L'Agenda en Normandie : jeudi 11 août

Depuis mardi et jusqu'au 18 août, se tient le tournoi Open du Tennis Club de Granville. Une centaine de joueurs, de 12 à 73 ans, venus de toute la France se disputent le trophée. 160 joueurs se relaient chaque jour sur les terres rouges granvillaises. Les finales se dérouleront le jeudi 18 août à partir de 9h. Toutes les infos ICI

Vendredi et tout ce week-end, se tient la Peronne Cup, un grand tournoi international de football pour les U19. Les clubs européens à avoir répondu présents sont au nombre de seize. Et pas des moindres (écoutez Julien Gack). Rendez-vous, vendredi, samedi et dimanche à Bayeux, Vire, Verson et Thaon (club organisateur). L'entrée pour assister aux matchs varie de 2€ à 5€. Le programme complet et la billetterie à retrouver sur www.peronne-cup.com

Tout ce week-end, se tient la 12ème édition de la grande course de caisses à savonnettes à Le Plantis, dans l'Orne. Au programme : présentation et essais à partir de 13h30 et course à 19h30 le samedi et le dimanche course à partir de 10h, remise des coupes à 18h30, exposition de voitures anciennes et marché du terroir. L'entrée est gratuite.