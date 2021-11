Manche : le Normandie Horse Show revient à Saint-Lô pour une 28ème édition

Pour la 28ème édition du Normandie Horse Show, Saint-Lô (Manche) va devenir une fois de plus la capitale du cheval. Durant 10 jours, entre le vendredi 5 et le lundi 15 août 2015, se déroulera au Pôle Hippique de Saint-Lô le rendez-vous des cavaliers et passionnés de chevaux. Un spectacle normand incontournable ouvert à tous.