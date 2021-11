L'Agenda en Normandie : mardi 26 juillet 2016

Le feu d'artifice organisé par la Mairie de Jullouville (initialement prévu le 16 juillet dernier) sera tiré ce samedi 30 juillet 2016 à 23h. Il sera précédé d'une retraite aux flambeaux en fanfare proposée par "Jullou en Fête" à 22 heures.

Festival des arts de la rue

Tout au long de l'été, vous avez rendez-vous dans les parcs, dans les jardins, dans les quartiers de la ville de Caen pour la 2ème édition "d’Éclat(s) de rue", le festival des arts de la rue. La programmation complète de ce festival est à retrouver ICI

Balnéo pour tous les âges

Tout l'été, vous avez rendez-vous au centre aquatique Capfl'O à Flers. Que ce soit pour la baignade en famille, la détente entre amis ou la remise en forme, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges : structures gonflables, jeux, cours de natation, d'aquagym et d'aquabike mais aussi solarium, balnéo et espace soins. Toutes les infos ICI

A LIRE AUSSI.