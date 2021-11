Trinec (République Tchèque) (AFP). Coupe Davis: la France passe en tête, la Croatie surprend les Etats-Unis

A Trinec, en République tchèque, la paire Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert a permis à la France de virer en tête (2-1), avant la troisième et dernière journée dimanche.

Mais les récents vainqueurs de Wimbledon ont été poussés dans leurs derniers retranchements par Radek Stepanek et Lukas Rosol (6-1, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4).

La République tchèque n'a plus le droit à l'erreur, sous peine de perdre pour la première fois contre les Français sur son sol depuis... 1926.

C'est le N.1 français et 10e mondial Jo-Wilfried Tsonga, battu vendredi par Rosol, qui bénéficiera dimanche de la première "balle de match" face à Jiri Vesely.

En cas de défaite, il reviendra alors au débutant Lucas Pouille (N.21) de faire la décision contre Lukas Rosol (N.78).

A Portland, le triomphe annoncé des Etats-Unis n'a pas eu lieu: après les deux points empochés vendredi en simple par Jack Sock (N.26) et John Isner (N.16), Mike et Bob Bryan sont tombés de très haut face à Ivan Dodig et Marin Cilic 6-2, 2-6, 6-2, 6-4.

Si Dodig est une référence de la spécialité, Cilic n'avait joué que six matches de double en 2016 et n'avait plus joué avec Dodig depuis janvier 2013.

- La Grande-Bretagne et l'Argentine mènent -

Le 12e mondial ne devait initialement pas disputer le double face à l'une des meilleures paires du monde, les jumeaux Bryan, mais il a finalement été préféré à Marin Draganja.

"Ivan pensait qu'on jouerait mieux ensemble contre les frères Bryan, il avait raison, j'ai sans doute disputé le meilleur double de ma carrière", a admis le vainqueur de l'US Open 2014.

Dimanche, le N.1 américain John Isner affrontera Cilic, puis Jack Sock sera opposé à Borna Coric (N.54).

A Belgrade, la Grande-Bretagne, tenante du titre, a repris les devants, 2 à 1, face à la Serbie, dans un quart de finale surtout marqué par l'absence des stars des deux équipes, Novak Djokovic, N.1 mondial, et Andy Murray, N.2.

Jamie Murray et Dominic Inglot ont pris le dessus sur Nenad Zimonjic et Filip Krajinovic 6-1, 6-7 (2/7), 6-3, 6-4.

Plus tôt dans la journée, la Serbie avait égalisé grâce à Dusan Lajovic, 81e mondial, vainqueur du Britannique James Ward (N.240), 6-1, 6-3, 6-2 lors du deuxième simple, initialement prévue vendredi, mais reportée en raison de la pluie.

Même scénario sur la terre battue à Pesaro: l'Italie a d'abord égalisé à 1-1 face à l'Argentine, grâce à la victoire de Fabio Fognini (N.36) face à Juan Monaco, (N.94), 6-1, 6-1, 7-5.

Juan Martin Del Potro et Guido Pella ont ensuite redonné l'avantage à l'Argentine, en battant la paire italienne Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi, 6-1, 7-6 (7/4), 3-6, 3-6, 6-4.

Résultats des quarts de finale du Groupe mondial et du groupe I de la Coupe Davis après la deuxième journée samedi:

GROUPE MONDIAL

Serbie - Grande-Bretagne 1-2

Italie - Argentine 1-2

République Tchèque - France 1-2

Etats-Unis - Croatie 2-1

GROUPE I

. Zone Amérique:

Brésil - Equateur 2-1

Chili - Colombie 1-1 (+)

(+) le double reporté à dimanche

. Zone Asie-Océanie:

Inde - Corée du Sud 3-0

Ouzbékistan - Chine 2-1

NDLR: les vainqueurs qualifiés pour la finale de la zone

. Zone Europe-Afrique:

Roumanie - Espagne 1-2

Ukraine - Autriche 2-1

Russie - Pays-Bas 3-0

Hongrie - Slovaquie 0-2 (+)

(+) le double reporté à dimanche