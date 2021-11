Le moto-cross d'Ouville (Manche) se tient les samedi 16 et dimanche 17 juillet, près de Coutances. 12 courses par jour sont attendues. Samedi 16 juillet, apéro concert et feu d'artifice et dimanche 17 juillet, assistez aux finales et gagnez de nombreux lots dont une moto Pit Bike.

Retrouvez toutes les infos sur mc-ouville.com

Ecoutez, Dimitri Potin, trésorier de l'association.