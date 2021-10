Ouville. Rendez-vous au moto-cross d'Ouville ce week-end

Durant 2 jours, le moto-cross est à l'honneur à Ouville près de Coutances dans la Manche (50). Près de 30 courses seront organisées dans le week-end, parfois de niveau régional et même national avec une finale du championnat de France!

Ecoutez Franck Desmonts, président du moto-club, nous présenter le programme de ce week-end riche:

En plus des courses, vous pourrez assister à un spectacle de freestyle, des shows de stunt et un feu d'artifice. Vous pourrez aussi faire de la mini-moto. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.

Rendez-vous samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019 au moto-cross d'Ouville. Entrée gratuite, parking et programmes à 1€.