Seine-Maritime : Hockey, l'Américain Matt Hussey signe aux Dragons de Rouen

Il ne reste donc plus qu'un seul joueur de centre à trouver pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) après la signature du deuxième Américain Matt Hussey qui suit la signature de Chad Langlais au début de l'intersaison.

Ce joueur de 37 ans à évolué dans l'antichambre de la NHL au début de sa carrière (AHL) avec parfois quelques apparitions en NHL chez les Penguins de Pittsburgh et aux Red Wings de Detroit. Il a ensuite pris la route de l'Europe avec six saisons au plus au niveau du championnat Allemand (DEL).

Un "pari" pour la direction du club

La staff du RHE 76 (Seine-Maritime) prend donc ici un pari en faisait signer Hussey qui sort de trois saisons presque blanches pour des raisons personelles. Ce joueur reste tout de même réputé pour sa vitesse de patinage et pour son physique, espérons qu'il retrouve sa forme avec son nouveau club pour la saison à venir.

