Normandie : deux départements adhèrent à une association pour promouvoir l'Axe Seine

Ils sont cinq présidents de Conseils départementaux (CD), à cheval entre l'Ile-de-France et la Normandie, à unir leurs efforts. Jeudi 7 juillet 2016, Pascal Martin et Sébastien Lecornu, présidents des CD de Seine-Maritime et de l'Eure, ont cofondé avec leurs homologues du Val d'Oise, des Yvelines et des Hauts-de-Seine, l'association des Départements de l'Axe Seine. La signature a eu lieu dans les Yvelines. L'objectif général poursuivi est simple : tirer parti des atouts de la Seine pour le développer. Pascal Martin évoque une association qui permettra "des mutualisations entre les cinq départements pour porter des projets économiques, touristiques ou environnementaux et valoriser cet Axe Seine".

"Il n'est plus temps d'en parler mais de faire. C'est notre conviction commune pour l'#AxeSeine"" pour @SebLecornu https://t.co/bbyLNqTHwb — Département 27 (@DepartementEure) 7 juillet 2016





Tourisme fluvial et déplacements doux

Deux thèmes particuliers devraient être développés en priorité ces prochains mois : le développement du tourisme fluvial et l'amélioration des liaisons douces (randonnée et vélo) le long de la Seine. La Seine-Maritime a eu une carte à jouer dans ces deux domaines : les navires de croisière sont de plus en plus nombreux à s'arrêter dans le département (de 7 en 2011 à 16 en 2014), avec Rouen comme escale majeure. Cela représente 62 800 passagers en 2014 selon Voies navigables de France.

Quant aux voies cyclables ou piétonnes, une avenue verte existe déjà, menant de Paris à Dieppe. En Seine-Maritime, elle représente 45 km, depuis Forges-les-Eaux jusqu'à Dieppe.

La présidence de l'association sera tournante. Sébastien Lecornu en sera le premier président.

Heureux d'être le 1er Président des des Départements de l'Axe-Seine ! #AxeSeine #Développement pic.twitter.com/2eDZlMgElf — Lecornu Sebastien (@SebLecornu) 7 juillet 2016





