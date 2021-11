Dans l'Orne, mieux accompagner le retour à l'emploi des plus fragiles

Une convention départementale pour mieux accompagner le retour à l'emploi des plus fragiles a été signée vendredi 1er juillet 2016 dans l'Orne. Elle se met désormais en place entre Pôle emploi et le Conseil départemental de l'Orne.

Quatre agents spécialement dédiés de Pôle emploi vont travailler en liens étroits avec 73 assistantes sociales du Conseil départemental. D'abord sur L'Aigle et Argentan, puis d'ici la fin de l'année sur Flers et Alençon.

Offrir un accompagnement global aux plus fragiles

Il s'agit d'offrir un "accompagnement global" à au moins 400 chômeurs parmi les plus fragilisés. Notamment chez les allocataires du RSA, mais pas seulement. L'enjeu est de lever tout ce qui peut freiner leur retour à un travail : garde d'enfant, logement, transports... parallèlement à leurs démarches de recherche d'emploi.

Sylvia Lecardronnel, directrice territoriale de l'Orne, à Pôle emploi Normandie :