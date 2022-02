Deux mondes que tout oppose en vidéo

LMFAO, c'est le groupe du fils et du petit-fils de Berry Gordy, le fondateur de la Motown. Leur tube "Party Rock Anthem" a cartonné partout dans le monde cet été ... Partout ? Pas exactement. Pas exactement. Il y a fort à parier, par exemple, qu' en Corée du Nord, personne n'ait jamais entendu ce titre. Les Nord-Coréens ne connaissent d'ailleurs pas non plus ni Michael Jackson ni les Beatles, l'accès à la culture et à la pop musique étrangère y étant toujours totalement interdit sous peine d'emprisonnement pendant 2 à 5 ans. Dans les couloirs du métro de Pyongyang, des hymnes à la gloire de la nation résonnent comme ""Pas de Mère Patrie sans toi"" ou ""La chanson du cher camarade Kim Jong-il".

Découvrez ci-dessous la vidéo et constatez par vous même qu'au delà du télescopage de deux mondes que tout oppose, celui d'LMFAO (les États-Unis) et la Corée du Nord, les images collent plutôt bien à la démesure nord-coréenne.