Les Foulées en folie à la Folie-Couvrechef

Comme chaque année, deux courses sont proposées : d’abord, la course “Duo famille”, ouverte aux binômes adulte/enfant, s’élancera à 9h30 du Mémorial. Deux parcours sont au choix : l’un de 1 200 mètres de long, et l’autre de 2 100 mètres.

Plus destinée aux initiés, la course “Duo mixte” est, elle, ouverte aux couples hommes/femmes. Le départ sera donné à 10h45, face au Mémorial, pour un parcours de 9,5km dans le quartier de la Folie Couvrechef. Les coureurs découvriront successivement le Mémorial, la colline aux oiseaux, la verte vallée et le parc des Bénédictines. À l’arrivée, ravitaillements et animations seront assurés, avec notamment l’élection des dix meilleurs déguisements.

Pratique. Inscriptions en ligne jusqu’au 22 septembre. Tél. 02 31 06 11 04 .