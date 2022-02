Tendance Ouest : ils font la Une du journal !

Seules, en famille ou entre amis, des centaines de personnes ont déjà bénéficié de cette offre gratuite et sont reparties ravies, leur mini-poster à la main. Il faut dire que Didier Morel, photographe indépendant installé à Soliers qui préside aux prises de vue, ne manque ni de professionnalisme ni de gentillesse. “Les gens sont surpris de se voir ainsi. Cette opération leur plaît. J’essaie de capter dans leur visage l’émotion et la spontanéité”, explique-t-il.

Les sourires de la Foire

Copines de lycée, mari et femme, frères et soeurs, enfants accompagnés : tous se prêtent au jeu dans un beau sourire pour repartir avec ce souvenir original de cette édition 2011 de la Foire. Les exposants se prêtent aussi au jeu, venant, le temps d’une pause, se faire tirer le portrait. Et plusieurs vont même jusqu’à afficher leur Une sur leur stand. Comme les autres, ils peuvent aussi intégrer leur portrait à la grande galerie photo qui s’enrichit au fil des jours sur le site Internet www.tendanceouest.com. Vous aussi, laissez-vous tenter !