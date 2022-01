Après "100% Debbouze" en 2003 et 2004, le retour sur scène de Jamel Debbouze était très attendu par le public. Dans "Tout sur Jamel" l'humoriste dit tout, de ses débuts au théâtre, mais aussi du succès, de la religion, de la politique et même de l'amour et de la paternité.



Jamel Debbouze sera au Zénith de Caen le 12 octobre prochain





Reservations des places: http://premierrang.trium.fr/index.php/13/manifestation/2912