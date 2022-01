Malherbe : les places sont-elles trop chères à d'Ornano ?

Nous avons fouillé dans les clubs et dans leurs tarifs d'abonnements avec une méthode simple : prendre l'abonnement le moins cher de chaque club, pour un nouvel abonné en plein tarif. Quelques comptes et un classement plus tard, le couperet tombe, aller voir le Stade Malherbe coûte 152€ pour 16 matchs, c'est plus cher que d'aller voir le Stade rennais, les Girondins de Bordeaux, l'Olympique lyonnais ou encore l'AJ Auxerre, mais c'est moins cher que d'aller voir le PSG, l'OM, et chose plus surprenante, VA, Brest et Dijon.

9e de ce classement, Caen fait en réalité partie des clubs du ventre mou qui doivent compter sur leur billeterie pour trouver de l'argent. Malheureusement, l'effet crise plane toujours sur le plan sociétal et les affluences ne cessent de décroître à d'Ornano. Les chiffres sont là : après 3 matchs en 2008 la moyenne était de 19 624 spectateurs, l'an dernier elle était de 18 298 et cette année, elle a chuté à 14 553.

Alors oui, aller voir Caen en L1 à ce prix est visiblement trop cher pour les Normands, leur présence de plus en plus faible en témoigne en tout cas, même si la raison financière n'est certainement pas la seule à prendre en ligne de compte.