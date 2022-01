Le centre d'études théologiques de Caen lance une "université d'automne"

De la politique, il en sera justement question dans ces rencontres où plusieurs élus de la région seront présents. Une façon de permettre à ceux qui s'intéressent a la vie de la société de mieux comprendre le sens de l'engagement politique. C'est ce qu'explique Thomas Gueydier, le directeur du centre d'études théologiques de Caen.



Des rencontres à retrouver à Caen, au centre d'études théologiques de Caen jusqu'à lundi 19 septembre. Tout le programme ci-dessous :

Vendredi 16 septembre 2011 à partir de 18h

Rentrée académique du CETh

L’Eglise catholique dans l’espace public

Samedi 17 septembre 2011

Politique : pourquoi s’engager ?

Dimanche 18 septembre 2011

La République et l’Abbaye de Mondaye

Lundi 19 septembre 2011

Eglise-Etat : partenaires ?

Vendredi 16 septembre 2011

« L’Eglise catholique dans l’espace public »

Soirée de Rentrée académique du CETh présidée par Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux

18h-18h45

Action sociale, dignité de la personne humaine, littérature et quête de sens…

Présentation de l’année 2011-2012 au CETh avec Sonya Dumesnil, Arlette Bordas, Mickaël Devaux, Jean-Marie Gourvil, Laurent Arnauld, Dominique Nugues, Brigitte Riche, Annie Bougy, Anne-Marie et Jean-Luc Proffit

18h45-19h15

Quator à cordes en ré mineur de Mozart par le Quatuor à Cordes « Sybille »

19h15-20h30

Grand buffet de rentrée

Réservation avant le 1er septembre 2011

20h30-22h

L’Eglise catholique dans l’espace public

par Mgr Stanislas Lalanne, évêque du diocèse de Coutances et Avranches

Samedi 17 septembre 2011

Politique : pourquoi s’engager ?

Comment redonner goût et sens à l’engagement ? Que faire pour convaincre le plus grand nombre d’aller voter, de participer positivement à la vie de la cité ? Prendre part aux grands choix de société et décider ensemble de notre destin collectif, tel est l’enjeu. De nombreux Français sont déçus par la politique en général et par les politiques en particulier. Non seulement certains ne votent plus mais ils ne s’engagent plus, globalement, dans les partis ou dans les syndicats. Ils s’investissent ailleurs, dans des associations, par exemple, mais désertent de plus en plus les urnes et les réunions politiques. Pourtant une démocratie ne saurait se passer de vie politique. Même si les modes d’expression et les types de militance peuvent évoluer, le discrédit jeté sur ceux qui ont le souci de la « chose publique » nous invite à réfléchir.

10h-11h

Pourquoi s’engager en politique ?

Table ronde avec

M. François Brière, conseiller général de Saint Lô

M. Yves Goasdoué, maire de Flers

Dr. Claude Leteurtre, député du Calvados, vice-président du Conseil général du Calvados

M. Emmanuel Mézeray, syndicaliste et militant socialiste

11h-11h45

Fondements chrétiens de l’engagement politique

P. Pierre de Charentenay, rédacteur en chef de la revue Etudes

11h45-12h

Questions

12h- 14h

Déjeuner

réservation avant le 1er septembre 2011

14h-15h

Ateliers (Réhabiliter la politique ; Qu’as-tu fait de ton frère ? ; Grandir dans la crise)

animés par P. Olivier Lepage, prêtre à Saint Lô ; P. Philippe Pottier, professeur de théologie au CETh et Mme Pascaline Lano, professeur de théologie au CETh

15h15-16h30 :

Modes d’actions du politique

Vote, militance, lobbying, manifestations, pétitions…

P. Pierre de Charentenay, rédacteur en chef de la revue Etudes

A Mondaye

Dimanche 18 septembre 2011

L’Abbaye de Mondaye, lieu témoin des rapports Eglise/Etat

De la tourmente révolutionnaire aux collaborations actuelles autour de la sauvegarde du patrimoine

15h00-16h00 :

"Je t’aime, moi non plus ! »

Les rapports entre la République et l’Abbaye de Mondaye

Conférence du P. Abbé de Mondaye

Ça commence plutôt mal, puisque en 1793, les religieux sont expulsés de l’abbaye qu’ils occupaient depuis des siècles, et jusqu’en 1923 ce sera un jeu du chat et de la souris entre des religieux qui veulent revenir vivre à Mondaye et la République qui ne veut pas, jeu émaillé d’expulsion, de procès ! Il faut que l’apparence soit sauve et donc trouver des bonnes volontés qui ne sont que des prête-noms d’une communauté attachée à ses murs, mais cela ne va pas sans risques ! Cependant la République a le souci de son passé, de ses vieilles pierres et c’est par ce biais que va s’instaurer un partenariat qui va mettre en œuvre une collaboration entre les différents acteurs que sont la commune, propriétaire de l’église, les exploitants agricoles propriétaires de la ferme et la communauté qui finira par devenir propriétaire des bâtiments claustraux en 1978. Partenariat fructueux, qui va permettre la préservation et la mise en valeur, encore inachevées, d’un patrimoine remarquable, grâce à de multiples concours publics et privés. C’est cette histoire mouvementée que le Père Abbé de Mondaye présentera.

16h00- 18h00

Visite commentée de l’Abbaye

18h00

Vêpres

Lundi 19 septembre 2011

Eglise-Etat : partenaires ?

Les aumôneries catholiques, qu’elles se trouvent dans les établissements hospitaliers, scolaires ou pénitentiaires, constituent, de fait, une présence significative de l’Eglise catholique au cœur d’espaces gérés, organisés et dirigés par les représentants de l’Etat français. Les personnes impliquées dans les aumôneries catholiques sont ainsi engagées, aux côtés d’agent de l’Etat, dans un projet fondamentalement politique, qui concerne la vie de toute la cité. C’est à l’hôpital, à l’école ou en prison, en effet, que le lien social se crée ou se re-crée, que le vivre ensemble se tisse dans un esprit républicain, en l’occurrence. Les relations entre le maire et le curé, à l’échelle d’une commune, participent du même projet. Pour bien comprendre les relations particulières qui se nouent à travers les aumôneries catholiques ou à l’échelle d’une paroisse entre l’Eglise et l’Etat et pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, il s’agit de connaître l’histoire, les lois qui ont présidé à la création, au développement ou à l’encadrement de ces structures (1905 et 1789) mais aussi et surtout la réalité des collaborations concrètes et réelles qui se nouent au jour le jour, sur le terrain, au service de toutes les personnes et de leur dignité.

10h-10h20

Les rapports Eglise/Etat et les lois républicaines

10h20-10h50

Ce qu’attend l’Etat de l’Eglise

Table ronde avec

M. Le Cleach, proviseur du Lycée polyvalent Régional Dumont Durville

M. Jean-Luc Hamon, direction des hôpitaux du Bessin

M. Michel Lamarre, maire de Honfleur

Mme Karine Vernière, directrice du centre pénitentiaire de Caen

11h00-12h00

Ce qu’attend l’Eglise de l’Etat – Quelle laïcité pour demain ?

Mgr Hippolyte Simon, vice-président de la Conférence des Evêques de France

12h00-12h30

Questions de la salle

12h30-14h

Déjeuner

Réservation avant le 1er septembre 2011

14h00-14h45

Ateliers (prosélytisme et liberté de culte à l’hôpital, Eglise-Etat-Municipalité, Engagement et communauté paroissiale)

animés par

Mme Catherine Mahieu, directrice d’hôpital

M. Gérard Huet, diacre et maire de la Chapelle-au-Moine (61)

P. Philippe Choteau et Mme Annie Bougy, responsable de la pastorale de la santé

16h00-16h30

Eglise-Etat : partenaires ?

Mgr Hippolyte Simon, vice-président de la Conférence des Evêques de France