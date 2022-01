Malherbe - Van Dam : "se lâcher à Auxerre"

L'ancien joueur de Lille a rappelé que malgré les trois revers consécutifs de Malherbe en Ligue 1, ce match ne revêtait pas une plus grande importance que les cinq premiers. Jerry Van Dam a également tenu à préciser qu'il s'attendait à affronter une équipe auxerroise "qui joue plus haut que l'AJA d'il y a deux ou trois saisons, qui joue plus au ballon". Après le revers à domicile contre Toulouse la semaine passée, il dit espérer que son équipe "se lâchera plus pour revenir avec quelque chose de positif de là-bas."

Depuis le début de la saison, Jerry Van Dam a participé à tous les matchs officiels du Stade Malherbe. Il a ainsi était titularisé à cinq reprises en championnat et une fois en coupe de la Ligue.