Emission : Le Best-of Tendance Sports du 12 septembre

Revivez l'émission Tendance Sports du lundi 12 septembre. Au menu de votre nouvelle émission Sports, la défaite de Caen face à Toulouse, l'entretien avec Sébastien Leriche et la JS Cherbourg, le Grand débat, les Tops et Flops et la carte blanche...