Star Wars en Haute-Definition grâce au Blu-Ray

Evénement vidéo de cette fin d'année, le coffret réunit neuf disques. Six d'entre eux sont consacrés aux six longs métrages de la saga. Les trois autres font la part belle aux suppléments en tous genres, pour un total supérieur à trente heures de bonus. Le pack inclut aussi un livret de photos et dessins, destinés à satisfaire les plus acharnés. A cette intégrale s'ajoutera la sortie simultanée des deux trilogies (épisodes I à III et IV à VI) dans des coffrets séparés.



George Lucas et ses équipes ont profité des capacités du Blu-Ray pour apporter une nouveau souffle aux six épisodes de Star Wars en termes d'image et de son. A noter toutefois, l'absence de son haute définition pour la version française des longs métrages. Oubli qui devrait peiner les anglophobes équipés d'un amplificateur et d'enceintes ad hoc.



Proposé au prix maximum conseillé de 99,99€, Star Wars : L'Intégrale de la saga regroupe, par ordre chronologique, Un nouvel espoir (1977), L'empire contre-attaque (1980), Le Retour du Jedi (1983), La Menace fantôme (1999), L'Attaque des clones (2002) et La Revanche des Sith (2005). Les coffrets "trilogies" affichent un prix maximal de 49,99€.



Après la haute définition, Star Wars poursuivra son perpétuel retour, avec une ressortie en 3D dans les salles à partir de 2012. Star Wars, épisode I : La Menace fantôme initiera le mouvement dès le 8 février prochain. Les cinq autres volets suivront, au rythme d'un film par an.