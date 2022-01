La forêt d'Ifs : la pomme de discorde

La forêt d’Ifs fête ses 20 ans. Récemment menacée d’être rognée par la construction d’une bretelle d’accès au futur Ikea, elle est aujourd’hui au cœur d’un bras de fer entre agriculteurs et élus. En cause, le vœu des mairies d’Ifs et de Fleury-sur-Orne d’agrandir cet espace vert. 17 hectares de plus Envisagé depuis sa création, le projet concernerait les deux communes et devrait prochainement intégrer le nouveau plan local d’urbanisme d’Ifs. Ce nouvel aménagement partagé entre les deux municipalités est “très attendu par la population non seulement ifoise, mais de tout le bassin sud”, explique t-on à la mairie d’Ifs. “Notre volonté est d’agrandir la forêt de 17 hectares le long du périphérique. Cela procureraitune zone de respiration au sud de Caen, tout comme une garantie de conservation des terres, afin d’éviter toute spéculation immobilière dans le futur. Enfin, c’est une mesure de développement durable, dans la mesure où les arbres absorbent le CO2 des villes.” Ces arguments sont loin de séduire le propriétaire des terrains concernés, Henri Pomikal, farouchement opposé à laisser partir ses terres agricoles. “La bretelle pour Ikea m’a privé de deux hectares de culture, mais il s’agissait de favoriser de l’activité. Transformer ces terres très riches pour en faire une forêt, c’est du gâchis. Nous aurons besoin de terres fertiles plus tard.” Son avis est partagé par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). “On va un peu loin dans la consommation d’espaces”, estime ainsi Stéphane Hamon, son directeur. “On a déjà de nombreux espaces verts. Pourquoi ne pas trouver un juste milieu en envisageant par exemple une séparation arborée de quelques dizaines de mètres ?” Vingt ans après sa création, l’extension de la forêt risque ainsi de n’en demeurer qu’au stade du projet. L-S Jacquel-blanc