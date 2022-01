Basket : Mondeville affiche sa progression

Après cinq matchs de préparation, marqués par trois victoires et deux défaites, l'incertitude reste importante. Pour une équipe recomposée à 80 % durant l'intersaison, le constat semble logique bien que la première journée de championnat approche à grands pas. Le tournoi Nadou-Bonnet, disputé le week-end des 10 et 11 septembre à Amboise, a toutefois livré des indications supplémentaires à Hervé Coudray. L'entraîneur mondevillais a "vu des choses intéressantes" lors des matchs disputés face à Arras (défaite 68-62) et Villeneuve d'Ascq (victoire 58-45).

De bons enseignements

Auteures d'une bonne première mi-temps contre Arras mais prises à défaut dans le troisième quart-temps, les joueuses de l'USOM ont effectué une prestation alliant qualité et constance le lendemain face à Villeneuve. " On a mieux alterné les tempos au lieu de jouer tout le temps vite, comme cela avait été trop le cas la veille. On a aussi été capables de faire tomber les fautes dans le jeu intérieur. J'ai vu des joueuses plus créatrices, en particulier Ingrid Tanqueray et KB Sharp, qui ont donné de bons ballons. C'était un match vraiment intéressant." La sortie a également confirmé le potentiel de la Lituanienne Egle Sulciute, meilleure marqueuse bas-normande contre Villeneuve d'Ascq avec 20 points. "Elle a de bonnes qualités d'adresse et elle alterne bien", salue son coach, contraint de se priver des services de la "déménageuse" Mina Coulibaly à l'intérieur. Internationale malienne, elle prépare la Coupe d'Afrique des Nations, au sein d'une formation dont Hervé Coudray est le sélectionneur.

Dernier open

Avant l'Open LFB, qui marquera les 24 et 25 septembre le lancement officiel de la saison, Mondeville a trois matchs amicaux pour parfaire sa préparation. Jeudi 15 septembre, les Mondevillaises retrouveront Charleville-Mézières, déjà affronté à deux reprises en amical (une victoire et une défaite) et adversaire de la première journée de championnat. La rencontre se déroulera à Bayeux (19h à la salle Pierre de Coubertin). Les 17 et 18 septembre, la halle Bérégovoy de Mondeville accueillera l'Open de Basse-Normandie, où l'USOM côtoiera Arras (match samedi à 20h), Charleville et Bourges. La finale aura lieu le dimanche à 16 heures.