Caen : les CM2 de Bicoquet autorisés à rester dans leur école !

Dans un premier temps, les élus souhaitaient transférer les 25 élèves de la classe de CM2 de l'école Bicoquet en centre-ville, au sein du groupe scolaire de La Haie Vignée. Ils avaient même mis un bus à la disposition des enfants, pour que matin et soir, ils puissent relier les deux établissements sans avoir à marcher. L'équipe municipale refusait alors d'ouvrir la sixième classe dans les murs de l'&cole Bicoquet pour des raisons de sécurité.

Mobilisés depuis plusieurs jours, les parents d'élèves ont exigé des élus de tout mettre en place pour que leurs enfants puissent rester à Bicoquet. Philippe Duron, maire de Caen, s'est rendu une nouvelle fois à l'école, samedi 10 septembre, pour faire une énième analyse de la situation. "Après avoir visité les lieux, accompagné de ses collaborateurs des services techniques, il a relevé les améliorations

à apporter et a décidé de se ranger aux raisons des parents et de retenir la BCD comme lieu

d’implantation de la sixième classe", ont fait savoir les parents d'élèves via un communiqué.

Les enfants passeront certainement ce lundi 12 septembre dans la cantine, avant de pouvoir investir normalement dès demain la bibliothèque de l'école. "Une décision transitoire pour l'année", indique la mairie.