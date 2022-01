55 disciplines sportives seront passées au crible, entre démonstrations et initiations. Pour ce faire, une quarantaine d’associations sportives de l’agglomération seront présentes sur place. Le Comité olympique et sportif en profitera pour accueillir de nombreux stands santé. Pratique. Samedi 10 et dimanche 11 septembre au village Oxylane, RD 230 à Mondeville.

Tél. 0810 08 08 08.