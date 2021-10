Journée spéciale au Village Oxylane de Mondeville

A cette occasion, il y aura des animations sportives tout au long de l'après-midi, gratuites et sans inscriptions. Ouvertes à tous. Venez jouer et découvrir la guerre des balles de Noël, le trotithlon, les sons de Noël et le sarbaca'noël. En parallèle à ces animations sportives, des ateliers maquillages et de dessins encadrés par l'IFEC CAEN seront organisés tout au long de l'après-midi.

Guillaume Ogereau, le responsable communication du Village Oxylane, était avec nous pour en parler ce matin dans le "ça se passe près de chez vous" de 11h25.