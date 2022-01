L'enseignement catholique séduit à Caen

Les collèges sont particulièrement concernés, à l’exemple de Saint-Paul qui accueille 389 élèves cette année, une hausse de 50 élèves par rapport à septembre 2010.

À Saint-Pierre Lébisey, le directeur Bertrand Lahaye souligne “une hausse très sensible, dès l’entrée en 6e. Les parents d’élèves recherchent de plus en plus un meilleur encadrement et une certaine rigueur.”

Au lycée professionnel et technologique Sainte-Ursule, l’effectif est resté constant malgré la fermeture de deux classes. “Nous portons des valeurs, une pédagogie qui font notre réputation. L’attention que nous accordons à nos élèves est reconnue”, affirme la directrice Nicole Fischer.

S’appuyant sur une approche pédagogique personnalisée, les formations post-bac, proposées par l’Institut supérieur de formation (ISFEC), connaissent aussi un succès croissant.