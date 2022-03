Caen. Manifestations dans l'enseignement : un millier de personnes à Caen

Enseignants, mais aussi étudiants et lycéens : ils étaient environ un millier à défiler dans les rues de Caen (Calvados), lundi 12 novembre 2018. Un appel à la mobilisation avait été lancé par l'ensemble des syndicats, qui protestent contre la suppression, selon eux, de 2 650 postes à la rentrée prochaine, en raison de la réforme du lycée. Ils craignent notamment des fermetures de classes.

Mobilisation de l'enseignement privé

L'enseignement privé, qui se mobilise peu d'ordinaire, s'est joint à la manifestation. "Les collègues se sont rendu compte que public ou privé, on fait globalement le même métier, on a les mêmes conditions, les mêmes élèves. Quand on subit une baisse de budget, on est impactés exactement de la même façon", explique Serge Vallet, de la CGT enseignement privé. Selon cet enseignant au lycée professionnel Jeanne d'Arc à Argentan, la réforme va se traduire "par des baisses de dotations horaires dans des matières comme maths-sciences ou lettres-histoire dans les lycées professionnels. Les professeurs de maths ou de philosophie vont être impactés par la réforme du lycée général. Concrètement, dans chaque établissement, on va avoir deux ou trois collègues qui vont devoir partir."

300 personnes étaient également réunies à Cherbourg, entre 300 à 400 à Rouen, entre 200 et 300 au Havre et 100 à Alençon.