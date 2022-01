Bientôt un véritable rodéo en Basse-Normandie

Reporté après le mauvais temps de juin dernier, le Country Day se déroulera donc dimanche 18 septembre et toute l'Amérique sera à l'honneur durant cette journée:



Au programme, à partir de 11h :

Concert de Fever Band

Démonstration et initiation de danse en ligne tout l'après-midi.



A 15 h : Rodéo à l'américain (3 h).



Vers 19 h : Concert de Shannon



Durant toute l'après midi, concentration d'Harley et de voitures US.



Démonstration de Football Américain et Pompom Girls.



Animations pour les Kids.



Shopping et Grillade toute la journée.



ENTREE GRATUITE

RODEO 15 à 20 €



Toutes les infos dans les restaurants Oncle Scott's de la région et sur http://www.oncle-scott.com/actualites.php?pcsd=1_1_0_1