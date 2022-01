Basket : Mondeville commence à y voir plus clair

Le premier est celui qui a permis à son adversaire, formation de Ligue 2, d'inscrire la bagatelle de 42 points en vingt minutes (43-42 à la mi-temps). Le second n'a laissé aux Hauts-Normandes que 26 unités, grâce notamment à un troisième quart-temps à sens unique (25-10). "On ne travaille pas à l'entraînement dans l'idée de préparer ces matchs, justifie Hervé Coudray. On avait les jambes lourdes après une séance assez solide le matin même, donc le temps de réaction a été un peu long." Privé de Mina Coulibaly, en stage avec la sélection malienne, et de Giedre Paugaité, sortie prématurément après avoir reçu un coup, Mondeville a eu besoin d'une mi-temps pour mettre son jeu en place.

Les recrues se montrent

Plus agressives en deuxième mi-temps, les Bas-Normandes ont haussé le rythme et plié la rencontre. Sans effacer les vingt premières minutes : "Ce n'est pas acceptable de prendre 40 points en première mi-temps contre une équipe de Ligue 2, déplore Ingrid Tanqueray. On a encore beaucoup de choses à bosser, notamment en défense." Au rayon des satisfactions, Kadidia Minté (24 points et 11 rebonds) et Egle Sulciute (24 points et 8 rebonds), deux des recrues de l'intersaison, sont en revanche au premier rang. "Elles ont montré des choses intéressantes, confirme leur entraîneur. C'est vrai aussi pour Laetitia Kamba, par son impact physique, et Touty Gandega, dans le rythme qu'elle est capable de mettre." Pour d'autres, la pré-saison révèle tout le travail qui reste à faire. "On doit mieux utiliser Ingrid Tanqueray, K.B. Sharp et Giedre Paugaité", ne cache pas Hervé Coudray. Dans l'ensemble, ce dernier estime néanmoins que son équipe est "dans les temps de passage" après trois semaines d'entraînement et trois matchs amicaux.

L'intensité monte d'un cran

Ce week-end, l'intensité montera d'un cran pour les Mondevillaises, qui participeront au tournoi Nadou Bonnet à Amboise. Samedi, elles affronteront Arras (Ligue 1). Le lendemain, elles disputeront la finale ou la petite finale, face à Bourges ou Villeneuve d'Ascq. "On va travailler dans la configuration des deux premiers matchs de championnat, c'est-à-dire sans Mina Coulibaly (qui disputera la Coupe d'Afrique, ndlr), précise Hervé Coudray. Il faudra trouver de nouveaux repères."