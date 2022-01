Basket : tout roule pour le CBC en préparation

Vainqueurs de l'ASPTT Caen (91-62) et du club hôte (96-73) le samedi, ils ont disposé d'Hérouville en finale dès le lendemain (89-70). "Je suis très content de ce tournoi car on a pu travailler plus que correctement sur ce qu'on voulait, souligne Fabrice Calmon. J'ai vu des joueurs impliqués."

"Un temps d'avance"

Satisfait du rendement des jeunes (trois cadets ont joué lors des deux premiers matchs), des recrues Corentin Sauzeau et Claude Jean-Pierre ("ils apportent encore plus que ce qu'on espérait") et des cadres de l'équipe ("ils progressent à vitesse grand V"), l'entraîneur caennais pense avoir "un temps d'avance collectivement par rapport à beaucoup de monde". Il ne tire pas pour autant de plans sur la comète. "Ce sera une autre histoire contre Berck", promu aux dents longues, prévient-il. Avant cela, Caen disputera samedi 10 septembre (20h) un dernier match amical contre Lisieux.