Le lundi 31 mai, un jeune de 23 ans a été jugé devant le tribunal de Coutances, selon la procédure de la comparution immédiate. Il lui était reproché l'incendie de six véhicules à Marigny, entre le 6 et le 22 mai. Il a reconnu les faits et écopé de dix mois de prison fermes.

