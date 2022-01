CHU : la direction réagit à la grève des sages-femmes

Voici le communiqué transmis aux personnels :

La Direction du CHU de Caen, en étroite concertation avec les équipes médicales de gynécologie et d’obstétrique, a entamé une réflexion sur l’organisation du bloc opératoire du Pôle Femme-Enfant, et notamment pour la prise en charge des urgences gynécologiques et obstétricales la nuit.

Après validation par les deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers de gynécologie et d’obstétrique, l’organisation choisie consiste à mettre en place une astreinte IBODE la nuit : l’IBODE sera d’astreinte chez elle et sera appelée au CHU après décision de l’équipe médicale.

Dans ce cadre, l’équipe en place au bloc opératoire, composée du médecin gynécologue obstétricien senior, de l’interne, du médecin anesthésiste réanimateur et de l’infirmier anesthésiste diplômé d’état, ne fera appel à la sage-femme de la salle de naissance qu’en cas de césarienne en extrême urgence.

Avec une moyenne d’une intervention en urgence par nuit, une IBODE est actuellement mobilisée sur place 12 heures chaque nuit. Notre objectif est donc de permettre une organisation des IBODE en adéquation avec l’activité programmée de jour et urgente au bloc opératoire, pour développer les actes de chirurgie gynécologique et pédiatrique, spécifiques de la compétence et de la formation IBODE.

Il ne s’agit pas de faire réaliser par des sages femmes les fonctions d’IBODE, mais d’assister le médecin gynécologue obstétricien senior, l’interne, le médecin anesthésiste réanimateur et l’infirmier anesthésiste diplômé d’état (IADE), pour la préparation de la césarienne en urgence, et ce après les avoir formées.

Le conseil de l’ordre des sages-femmes reconnaît déjà aux sages-femmes les compétences nécessaires à la préparation de la césarienne en urgence. Cependant, le CHU de Caen entend mettre en place une formation à ce type d’acte à destination des sages-femmes de salle de naissance : le contenu de cette formation fait d’ailleurs partie intégrante des modalités restant à définir dans le cadre de la concertation en cours avec les équipes.

L’organisation choisie par le CHU de Caen est déjà en place dans de nombreux CHU et maternités de niveaux 3, où elle fonctionne de façon sécurisée. Il faut également souligner que l’activité d’obstétrique est normée en terme d’effectifs par les décrets Périnat, décrets que le CHU respecte totalement voire dépasse.

Il ne s’agit donc pas de réduire les effectifs : face au départ de la sage-femme au bloc opératoire lors d’une césarienne en extrême urgence, la création d’un poste de sage-femme supplémentaire la nuit en salle de naissance est envisagé dans le cadre de la concertation.

Un préavis de grève illimité ayant été déposé depuis le 30 août pour les catégories sages femmes et IBODE, la Direction du CHU de Caen a pris les mesures nécessaires à l’organisation du service minimum. Certaines opérations ou activités de consultation programmées doivent être reportées.