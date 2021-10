Paris (AFP). Les hôpitaux parisiens ouvrent leurs portes au public le 30 mai

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris invite les Franciliens à découvrir le samedi 30 mai l'hôpital sous toute ses coutures, des coulisses du SAMU aux blocs opératoires, en ouvrant ses services dans plus de 25 établissements, à Paris et en banlieue. Des urgences pédiatriques de Robert-Debré (XIXe arrondissement), en passant par la biberonnerie de Louis-Mourier à Colombes (Hauts-de-Saine) ou l?hôpital des doudous à Necker (XVe arr), le public sera accueilli de 14H00 à 17H00 autour de conférences, ateliers ou animations pour aborder des thèmes aussi variés que l'obésité, le don d'organe ou la chirurgie robotique en urologie. Des dizaines de visites seront organisées, en particulier dans plusieurs blocs opératoires. La Pitié Salpêtrière (XIIIe arr) dévoilera par exemple les coulisses de sa "chambre Ebola", Avicennes à Saint-Denis son unité de stérilisation du matériel chirurgical utilisé au bloc opératoire alors que l'Hôtel Dieu (IVe arr) présentera une exposition sur l?histoire du vêtement à l?hôpital du XIXe au XXIe siècle. L'AP-HP, qui accueille plus de 7 millions de patients chaque année dans 38 hôpitaux essentiellement à Paris et en Ile-de-France, emploie 95.000 personnes. Cette journée de portes ouvertes intervient dans un contexte de grogne au sein de l'AP-HP contre la réforme du temps de travail, lancée par son directeur général, Martin Hirsch. Jeudi, des milliers d'agents grévistes de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont battu le pavé contre ce projet.

