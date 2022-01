Transports : une nouvelle ligne "Campus express" à Caen

Dans un souci d’allègement du trafic du tramway pendant les heures de pointe, Viacités vient de lancer une nouvelle ligne, “Campus express”, qui relie en moins de 25 minutes le Citis d’Hérouville à la gare SNCF de Caen, en passant par l’université, le lycée Laplace et le CHU notamment. Quatre bus se relaieront sur le parcours tous les quarts d’heure.

“Les lignes évoluent pour mieux desservir les points importants de fréquentation”, explique Éric Vève, président de Viacités. Ainsi la nouvelle ligne 15 partira de l’école des Beaux-Arts, l’Esam, pour rejoindre le village Oxylane à Mondeville en passant par Cormelles-le-Royal. Les lianes 4, qui fonctionnent sept jours sur sept et disposent d’un service plus soutenu que les lignes classiques, seront prolongées jusqu’au futur Ikea de Fleury-sur-Orne depuis Hérouville Saint-Clair. Enfin, les informations V’éol et Twisto seront désormais accessibles à partir d’un même flashcode.