Ce week-end : 17ème édition des Traversées Tatihou

Réécoutez ci-dessus Patrice PILLET (Conseiller Général dans la Manche en charge de la Culture) nous décrire l'évènement.

Au programme cette année :

Bal picard et occitan avec Amuséon et Castanha E vinotel

Xarnege / Pays Basque ; Pé Na Terra / Portugal ; Kamel El Harrachi / Algérie ; Carlos Nunez / Galice ; Xera / Asturies ; Frigg / Finlande ; Ragga grondal / Islande ; The Old Dance Scholl / Irlande ; Mabon / Pays de Galles ; The Chieftains / Irlande.

Comme chaque année, pour arriver sur l'île, les spectateurs suivent le Rhun, chemin qui serpente entre les parcs à huîtres avant d'assister aux concerts sous chapiteau. Les plus téméraires n'attendent pas la marée basse pour passer mais attention aux courants !

En soirée, les concerts se déroulent sur le port de Saint-Vaast.

Pratique

Pour les concerts de Tatihou, le départ de la cale de Saint-Vaast se fait entre 30 et 45 minutes avant chaque concert. Voir sur chaque détail de concert les horaires plus précis.

Pas d'hébergement possible à Tatihou, les chambres sont réservées aux artistes. Renseignez-vous auprès de l'Office de Tourisme St-Vaast-la-Hougue/Réville (tél : 02 33 23 19 32) ou du camping La Gallouette (tél : 02 33 54 20 57)

Pour tout renseignement supplémentaire, envoyez-un message à affaires-culturelles@manche.fr ou téléphonez au 02 33 05 95 88

Programme :