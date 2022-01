Football : Un Valognais face au PSG !

« C'est énorme ». A peine le téléphone décroché, Philippe Lebresne entre directement dans le vif du sujet. Mais avant d'en venir à cette fameuse double confrontation face au grand PSG, le natif de Chef du Pont (50) raconte : « En 2003, il fallait que je valide mon ETAPS (Brevet d'éducateur sportif). Comme je n'ai rien trouvé en Basse-Normandie, je suis allé passer un entretien à Villerue près de Metz et j'ai été retenu. En arrivant là-bas, j'ai joué à Audun à partir de janvier 2004 avant de rejoindre Differdange au Luxembourg en 2006. Depuis, j'ai toujours joué là-bas ». Le championnat du Luxembourg. Rien à voir évidemment avec la Ligue 1, mais les passerelles vers l'Europe y sont tout aussi nombreuses. Ainsi, en qualité de vainqueur de la Coupe nationale du Luxembourg, Differdange a pu accéder à la compétition continentale. Les premiers adversaires de Lebresne et sa troupe son les estoniens de Tallin. 0-0 au match aller, et un premier très grand moment pour le manchois au match retour, en plein coeur du match retour : « C'est moi qui ait marqué le but de la qualification à la demi-heure de jeu » dit-il sobrement mais avec émotion. « Ça je peux vous assurer que c'est un moment extraordinaire. En France, les premiers tours de qualifications de cette compétition passent inaperçu, au Luxembourg ce sont au contraire de grands moments ».

Le PSG, un rêve !

Quelques jours après, c'est l'Olympiakos Volou qui arrive au menu des gars du Grand Ducher, avec une énorme surprise au bout du compte. Battus sur le terrain (ndlr : deux fois 3-0), les « Rouge » ont bénéficié d'un coup du sort. «En fait, nous avions posé une réserve au match de retour contre les grecs en faisant jouer le fait que selon les jugements de tricheries qui avaient été rendus, il était anormal qu'ils soient encore en compétition. Michel Platini s'est déplacé en personne chez nous deux jours avant le match retour pour éclaircir l'affaire et il en est ressorti la décision officielle d'éliminer Volou. C'est beau non ? Vous en trouvez beaucoup des clubs qui sont au 3e tour de l'Europa League avec 1 but marqué et 6 d'encaissés (rires) ! ». Pas commun effectivement, d'autant que l'adversaire suivant sonne comme une sorte de consécration : le Paris St-Germain ! « Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela représentait pour nous. Jouer contre Bodmer, Menez, Gameiro ou Pastore, incroyable ! ». Recevoir les français au stade national de Luxembourg, puis surtout aller jouer dans le Parc des Princes, « un rêve », souligne Lebresne. Jeudi dernier, ce sont donc les Parisiens qui sont venus. « Tu regardes les vedettes... Mais en réalité, les joueurs et les dirigeants du PSG ont été super sympas avec nous. Très courtois, très respectueux, c'était un bon moment » assure Lebresne.

Un morceau de pelouse du Parc des Princes

Reste le meilleur moment, ce soir. Au delà du score pour lequel Philippe et ses camarades ne se « font pas d'illusions », il s'agira surtout pour l'ancien valognais de savourer chaque instant : « Jouer à Paris, c'est un rêve ! Fouler la pelouse du Parc, c'est un truc de fou. Je vais même découper un carré de pelouse pour ramener chez moi, c'est déjà prévu... ». Et une fois la pelouse magique ramenée chez lui, le milieu de terrain gardera ces moments gravés à vie dans sa tête de footballeur, mais d'homme aussi comme il l'affirme : « Humainement, c'est quelque chose de très fort. Moi, j'ai 33 ans c'est un rêve total. Ça restera gravé pour tout le monde. En plus, on est en train de marquer l'histoire du foot luxembourgeois car aucune équipe du pays n'avait encore atteint ce stade de la compétition. Sportivement c'est extra, je peux raccrocher tranquillement à la fin de saison... ». Et quand on a vécu de tels moments, on peut effectivement goûter une retraite sportive en toute sérénité, et le coeur chargé d'émotions.

S.L

PSG-Differdange, ce soir 21h sur Canal+ Sport