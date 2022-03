Avranches. FOOTBALL (Coupe de France, quart de finale) : Avranches-PSG à d'Ornano et au prix d'un Caen-Monaco ! 

À l'image de ce qu'avaient connu Fabrice Clément et Dominique Gortari les deux présidents de l'US Granville l'an passé quand il s'était agi d'accueillir Marseille en quart de finale de Coupe de France, Gilbert GUERIN et l'US Avranches sont plongés totalement dans les différents scénarii de l'organisation du très attendu match AVRANCHES- PARIS SG.

On en sait plus néanmoins, sur la tenue de ce match, nous venons de faire le point avec Gilbert Guérin.

Le Lieu, Stade Michel d'Ornano (CAEN)

"On aura la confirmation et l'officialisation dans les toutes prochaines heures mais ce sera au stade d'Ornano de Caen. Après avoir eu l'idée du Stade de France, je suis revenu à l'aspect local et c'est bien ainsi".

La date, le mardi 4 avril à 21h préféré mais...

"D'abord et avant tout, ce que je peux vous dire c'est qu'on ne pourra rien savoir précisément avant le vendredi 17 mars. Pourquoi ? Parce que le calendrier du PSG est celui-ci : finale de Coupe de la ligue (le 1er avril), Avranches (le 4 avril), Guingamp (L1, le 7 avril) puis le quart de finale de Ligue des champions le 12 avril. Mais ce calendrier peut changer car si Monaco se qualifie aussi en Ligue des Champions, ce sont les Monégasques qui joueraient le mardi 12 avril et PSG le 13, ce qui décalerait de facto notre match. Aujourd'hui, le scénario du mardi 4 avril 2017 à 21h est le scénario préféré, reste à le confirmer lors du tirage au sort des quarts de finale de ligue des champions".

Les prix, les mêmes que Caen-Monaco (Ligue 1)

"Ce seront ceux de Caen-Monaco qui aura lieu le 19 mars prochain et nous allons faire des packages. Les tribunes basses derrière les buts seront à 10€ en priorité pour les écoles de foot. Les étages derrière les buts seront aux alentours de 24€, la tribune première (ndlr : la longueur du terrain face aux présidentielles) sera entre 38€ et 42€ et la tribune d'honneur sera à 58€. Il est possible de pré-réserver dès maintenant en contactant le club qui arbitrera les réponses dans l'ordre suivant : 1- les gens du sud-manche et de la Manche, 2- les clubs de football, 3- les Normands. Le but est de faire plaisir au plus grand nombre, même si je peux vous assurer que rien n'est facile".

