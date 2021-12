Taux d’alcool : 5 g par litre de sang

Le 5 février dernier, il entendait bien rejoindre son domicile sur la côte de Nacre, en sortant d’une fête. Vers 3h30 du matin, à Clinchamps-sur-Orne, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a effectué quelques tonneaux avant de s’immobiliser dans un champ en contre-bas d’un virage. Blessé, il a subi un mois d’interruption de travail. C’est le contrôle de routine des gendarmes en cas d’accident qui a révélé ce taux peu commun. Sans avocat, le prévenu, qui est en récidive de conduite en état d’ivresse, avance simplement : “J’ai pas trop de souvenirs, je me souviens un peu que j’ai eu un accrochage près de la maison et que suis reparti”. Le taux d’alcoolémie révèle qu’en réalité ce jeune homme doit boire régulièrement. À 5 g, il aurait en effet dû plonger dans le coma. Ironiquement, le président de l’audience lui demande : “Vous êtes certain de n’avoir tué personne en chemin?” “Oh, non, on m’aurait prévenu, cela ce serait su !” L’individu a écopé de trois mois d’emprisonnement avec sursis et l’interdiction de repasser son permis avant un an. Celui-ci avait naturellement été annulé.