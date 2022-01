Ces deux Caennais sont mariés depuis... 75 ans !

Et pour cause, ce couple demeure uni depuis soixante-quinze ans. La petite fête organisée lundi 22 août pour célébrer cet anniversaire était l’occasion de remercier la vie qui leur a offert tant de belles années à deux.



Tombés amoureux à la ferme

Rencontrés dans leur résidence caennaise où ils vivent depuis 1988, ils narrent avec discrétion et humilité leur parcours hors du commun. Enfants “de la terre” comme ils se définissent, ils se sont rencontrés à la ferme à dix-huit ans et mariés à dix-neuf. Au départ, monsieur est chef de culture et madame s’occupe de ses deux vaches.

Après la guerre, ils achètent un café-épicerie au Torquesne qu’ils tiennent pendant deux ans, puis ils déménagent à Mondeville pour acheter un bar, qu’ils vendent en 1958. Ils arrivent alors à Frénouville où Raymond devient représentant de vins et spiritueux. Pour tromper l’ennui, Louise Deschamps travaille au rayon maroquinerie du Bon Marché à Caen jusqu’à la retraite.



Une famille à quatre générations

Entre temps, ils ont eu trois filles et leur troisième arrière-arrière-petit-enfant vient seulement de naître. Aujourd’hui doyens d’une famille qui compte quatre générations, ils déclarent avec simplicité qu’ “ils se sont toujours bien entendu”. Louise, qui s’est récemment fait opérer d’une hanche, déclare avec affection qu’elle peut bien se passer de canne puisqu’elle a le soutien de son mari.

Quelle est leur recette ? Ils répondent en cœur que “c’est naturel, tout le monde peut en faire autant.” Ils ne sortent pas l’un sans l’autre et s’amusent des regards attendris des passants quand ils se tiennent la main. Une infinie tendresse et un engagement sans limites... Et si c’était ça, le secret de leurs noces d’albâtre ?

Anne-Capucine Langlais