Coupe de la ligue : le SM Caen affrontera Brest !

Pas forcément toujours bien lotis quand il s'agit de tirage au sort, les Malherbistes ont cette fois eu droit à une main plus clémente pour leur entrée en lice dans cette Coupe de la Ligue 2011-2012. Au milieu des 14 équipes de Ligue 1 présentent et des six formations de Ligue 2 ayant franchi les deux premiers tours, les hommes de Franck Dumas ont eu le plaisir d'être désignés comme équipe recevante face au Stade Brestois. Un tirage abordable pour le SM Caen qui pourra également rester dans le rythme de la Ligue 1 après un déplacement à Rennes (le 28-08) et avant la réception de Toulouse (le 10-09).A noter qu'il y aura 5 chocs entre formations de Ligue 1 dont un très attendu St-Etienne-Bordeaux, revanche de la 1ere journée. Le derby breton entre Guingamp (L2) et Lorient (L1) fera également partie des rencontres attendues, tout comme le seul duel entre Ligue 2 opposant Sedan à Nantes.

Le tirage intégral :

SM Caen (L1)- St.Brestois (L1)

AS St-Etienne (L1)- FCG Bordeaux (L1)

AS Nancy (L1)- AJ Auxerre (L1)

Dijon FCO (L1)- Valenciennes FC (L1)

Toulouse FC (L1)- OGC Nice (L1)

RC Lens (L1)- Evian TG (L1)

Le Mans FC (L2)- AC Ajaccio (L1)

ES Guingamp (L2)- FC Lorient (L1)

Montpellier HSC (L1)- Amiens SC (L2)

CS Sedan (L2)- FC Nantes (L2)