Une école du cirque à Bayeux

Il s’agit d’ateliers hebdomadaires d’initiations aux arts du cirque, d’une durée d’une heure, encadré par un animateur. Ces cours s'adressent aux enfants de plus de 5 ans. Les ateliers proposés seront la jonglerie, le rola-rola, équilibre sur boule et au sol, fil de fer,... Nouveauté : Le trapèze et le monocycle.

Les premiers cours seront donnés à partir du Mercredi 21 Septembre prochain sous le chapiteau de l’association installé à côté de la piscine de Bayeux.

L’association a opté pour créer des groupes de niveau. Ainsi, les élevés ayant déjà pratiqué une première ou une deuxième année sont prioritaires pour une inscription en seconde ou troisième année si le bulletin d’adhésion et les documents demandés sont retournés pour le 15 Août au plus tard.

Pour les enfants souhaitant s’inscrire en première année, l’inscription est possible dès maintenant.

Le coût pour l’année et par enfant est de 165 euros (135 euros à partir du 2ème enfant). Aucun matériel ou équipement ne sera à acheter. Photo, certificat d’assurance responsabilité civile et certificat médical sont obligatoires.

Pour retirer le dossier d’inscription il est possible de le demander par courrier à l'adresse suivante : Festival du Cirque 87 bis Rue Saint Loup 14 440 Bayeux

ou de le télécharger sur le site internet : www.festivalcirquebayeux.fr en cliquant sur l’onglet :

Ecole du Cirque de Bayeux

Information au : 06 78 26 60 62 ou festival-du-cirque-de-bayeux@orange.fr